Вестник Кавказа

Россия рассчитывает на встречу "3+3" в Баку или Ереване

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва рассчитывает, что следующая встреча формата "3+3" состоится в Баку или Ереване. Дипломатические контакты по этому вопросу продолжаются между Азербайджаном и Арменией, подчеркнули в российском дипведомстве.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассчитывает на следующую встречу министерского уровня в формате "3+3" в Баку или Ереване. По словам Галузина, дипломатические переговоры по этому вопросу ведутся между Азербайджаном и Арменией.  

"Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами"

– Михаил Галузин 

По словам Галузина, Россия выступает за полное деблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Как отметил дипломат, Москва также рассчитывает на участие Грузии в работе платформы. 

В середине мая российское дипведомство снова подчеркнуло важность возобновления работы формата "3+3" для решения региональных вопросов. 

Напомним, что платформа "3+3" предполагает дипломатическое взаимодействие трех стран Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех стран, которые являются их соседями – России, Ирана и Турции. Тбилиси фактически не участвует в работе формата.

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