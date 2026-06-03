Россия рассчитывает на встречу "3+3" в Баку или Ереване

Москва рассчитывает, что следующая встреча формата "3+3" состоится в Баку или Ереване. Дипломатические контакты по этому вопросу продолжаются между Азербайджаном и Арменией, подчеркнули в российском дипведомстве.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва рассчитывает на следующую встречу министерского уровня в формате "3+3" в Баку или Ереване. По словам Галузина, дипломатические переговоры по этому вопросу ведутся между Азербайджаном и Арменией.

"Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами"

– Михаил Галузин

По словам Галузина, Россия выступает за полное деблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Как отметил дипломат, Москва также рассчитывает на участие Грузии в работе платформы.

В середине мая российское дипведомство снова подчеркнуло важность возобновления работы формата "3+3" для решения региональных вопросов.

Напомним, что платформа "3+3" предполагает дипломатическое взаимодействие трех стран Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех стран, которые являются их соседями – России, Ирана и Турции. Тбилиси фактически не участвует в работе формата.