Дагестан и Казахстан будут совместно развивать порты на Каспии

Развивать порты на Каспийском море с целью переключения грузопотоков намерены совместно Дагестан и Казахстан. Соглашение об этом подписано на ПМЭФ-2026.

Махачкалинский морской порт (Дагестан) и порт Курык (Казахстан) совместно займутся развитием инфраструктуры и грузоперевозок.

В пресс-службе АО "Махачкалинский морской торговый порт" сообщили, что на ПМЭФ гендиректором порта Джамалом Алиевым и исполнительным директором по маркетингу и логистике Казахстана Мединой Турланой Дуйсешулы было подписано соглашение о сотрудничестве.

Дагестан и Казахстан намерены переключить грузовые потоки с направления Китай-Средняя Азия-западный берег Каспия на маршрут через морские порты Махачкалы и Курык. Первые пробные перевозки по данному маршруту планируется выполнить через полгода.

"У нас есть грузовая база, была проблема с подвижным составом - автомобильными паромами. Совместно с коллегами из Казахстана нам удается ее решить, мы к этому идем"

– Джамал Алиев

Махачкалинский порт – единственный в РФ порт на Каспийском море, которые не замерзает и способен принимать суда длиной до 150 м с осадкой до 4,5 м в сухогрузной гавани и до 6,5 м в нефтеналивной гавани.

Порт Курык расположен на линии Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ), в 90 км от города Актау.