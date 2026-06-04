Армения объявила тендер на строительство железной дороги до Турции

Никол Пашинян сообщил, что Армения объявила тендер на строительство железной дороги от Ахурика до турецкой границы в рамках международного проекта "Маршрут Трампа".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о тендере на строительство железной дороги от Ахурика до границы с Турцией. Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению.

Пашинян подчеркнул, что Армения построит железную дорогу своими средствами как законную собственность, без привлечения России к работам. Этот проект входит в рамки реализации инициативы "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Основой маршрута стала декларация о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Документ подписали 8 августа 2025 года в Вашингтоне Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря 2025 года Никол Пашинян просил российских партнеров провести восстановительные работы. Речь шла об участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке Иджеван.

В ближайшее время Армения начнет восстановительные работы на участках Гюмри - Ахурик и Ахурик - граница с Турцией.