Токаев посетит Азербайджан в этом году

Касым-Жомарт Токаев в этом году совершит визит в Азербайджан. Точная дата визита станет известна позднее.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан в этом году. Об этом сообщил глава дипмиссии АР в Казахстане Агалар Атамогланов.

По словам Атамогланова, отношения Баку и Астаны стремительно развиваются, стороны ведут продуктивный диалог по многим направлениям сотрудничества.

Кроме того, Азербайджан и Казахстан тесно контактируют на высшем уровне. По словам посла, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан 8 раз за последние пять лет. Касым-Жомарт Токаев за это время побывал в Баку шесть раз.