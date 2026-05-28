Вестник Кавказа

Токаев посетит Азербайджан в этом году

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Касым-Жомарт Токаев в этом году совершит визит в Азербайджан. Точная дата визита станет известна позднее.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Азербайджан в этом году. Об этом сообщил глава дипмиссии АР в Казахстане Агалар Атамогланов. 

По словам Атамогланова, отношения Баку и Астаны стремительно развиваются, стороны ведут продуктивный диалог по многим направлениям сотрудничества. 

Кроме того, Азербайджан и Казахстан тесно контактируют на высшем уровне. По словам посла,  президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Казахстан 8 раз за последние пять лет. Касым-Жомарт Токаев за это время побывал в Баку шесть раз.

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