Токаев предрек России яркое будущее

Второй государственный визит Владимира Путина в Казахстан 27-29 мая - важное событие с точки зрения внешней политики России. Сам факт поездки российского президента устранил сомнения в том, каков характер отношений между двумя членами ЕАЭС, опроверг слухи о дистанцировании Астаны от Москвы.

Второй за время текущего президентского срока государственный визит Владимира Путина в Астану подтвердил беспрецедентно высокий уровень российско-казахстанских отношений и обозначил их переход к новому этапу стратегического взаимодействия. Центральным элементом встречи стали переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым в Астане, по итогам которых стороны зафиксировали как политические ориентиры, так и конкретные экономические и инфраструктурные договоренности.

Уже церемониальная часть визита задала тон всей встрече: самолет российского лидера сопровождали истребители ВВС Казахстана, а в небе над Астаной авиация осветила небо в цвета российского флага. У трапа самолета Путина лично встретил Токаев, после чего лидеры стран проследовали во Дворец независимости, где прошли переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Открывая встречу, Владимир Путин подчеркнул, что отношения двух стран достигли качественно нового уровня. "Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения", — заявил он, напомнив, что еще в 2025 году они были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам президента России, взаимодействие охватывает практически все ключевые сферы: "У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными <…>. Это машиностроение, это энергетика, это инфраструктура, ну и конечно гуманитарная сфера".

Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, обозначил особое значение визита и подчеркнул приоритетность отношений с Москвой для Астаны. "Для Казахстана… дружественные, близкие связи с Россией представляют первостепенную важность", — отметил он. По словам президента Казахстана, сотрудничество развивается "во всех без исключения сферах" и служит "образцовым примером межгосударственных связей". Токаев также подметил, что между странами "нет спорных вопросов", а существующая динамика носит исключительно позитивный характер.

Отдельно казахстанский лидер акцентировал внимание на роли Владимира Путина в развитии России и двусторонних отношений. "Полагаю, будущее России будет ярким и многообещающим, тем более под вашим сильным и мудрым руководством", — сказал он, добавив, что развитие связей между двумя странами является "святой обязанностью" нынешних и будущих поколений лидеров.

Ключевым политическим итогом переговоров стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства. Этот документ фактически закрепляет стратегическую рамку двусторонних отношений. В числе этих основ — общность исторического наследия и ответственное отношение к его осмыслению, развитие евразийской интеграции, использование общей границы как пространства сотрудничества, экономическое партнерство, культурно-языковое многообразие, образовательные и молодежные обмены, а также совместный взгляд в будущее.

Экономическая повестка заняла центральное место в переговорах. Владимир Путин напомнил, что товарооборот между странами в 2025 году превысил $28 млрд, а в первом квартале 2026 года вырос более чем на 9%. Россия остается одним из ключевых торговых партнеров Казахстана. Токаев, в свою очередь, выразил уверенность, что в ближайшей перспективе объем торговли превысит $30 млрд. Он также отметил наличие масштабного портфеля совместных проектов — 177 инициатив общей стоимостью около $53 млрд.

По итогам переговоров стороны подписали пакет из 13 документов, охватывающих широкий спектр направлений — от промышленной кооперации до гуманитарных проектов. Центральным соглашением стало решение о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане при участии "Росатома". Проект будет реализован с привлечением российского государственного экспортного кредита.

"Ввод станции в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение казахстанской экономики, поможет в снабжении предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией", — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет не только о строительстве объекта, но и о формировании целой отрасли, включая подготовку кадров и развитие образовательной базы.

Кроме того, лидеры обсуждали вопросы энергетики в более широком контексте, включая увеличение транзита российских энергоресурсов через территорию Казахстана, а также развитие кооперации в машиностроении и высокотехнологичных секторах.

Гуманитарная составляющая в росийско-казахстанском диалоге тоже занимает заметное место. Путин подчеркнул значение статуса русского языка в Казахстане, закрепленного в новой редакции Конституции, и указал на важность работы Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Астаны. Своеобразным символом крепости дружбы двух стран и их лидеров стала церемония совместной посадки Путиным и Токаевым дуба на Аллее вечной дружбы России и Казахстана.

Дополнительными аспектами повестки переговоров стали совместные экологические и научные проекты. Путину и Токареву презентовали программу восстановления популяции тигров в Казахстане, доставленных в республику с Дальнего Востока, а также инициативы в области трансграничной логистики, включая использование беспилотных грузовиков.

Визит Путина в Казахстан совпал с очередным саммитом Евразийского экономического союза. 28 мая он выступил на Евразийском экономическом форуме, а на следующий день примет участие в заседании лидеров ЕАЭС.

Примечательно, что нынешний визит стал уже вторым государственным визитом Путина в Казахстан за один президентский срок. Этот факт, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, доказывает "беспрецедентно высокий уровень отношений".

Накануне своего визита, что Владимир Путин регулярно делает перед поездками за рубеж, президент РФ написал статью, в которой назвал отношения Москвы и Астаны "союзом в сердце Евразии". В ней президент России выражал уверенность, что предстоящие переговоры придадут дополнительный импульс их развитию. Итоги встречи в целом подтвердили эту оценку: стороны не только зафиксировали достигнутый уровень взаимодействия, но и наметили конкретные шаги по его дальнейшему углублению.

Одним словом, визит Путина в Астану продемонстрировал устойчивость российско-казахстанских отношений, в которых политическое доверие сочетается с прагматичным экономическим сотрудничеством и долгосрочной интеграционной повесткой. Работа Казахстана по расширению взаимодействия с другими игроками - с Китаем, ЕС, странами ОТГ - не наносит ущерб дружбе и сотрудничеству с Россией.

При этом, как и с любыми другими странами СНГ, отношения с соседями нужно поддерживать и не рассчитывать, что высокий уровень будет сохранятся по инерции. Отчасти в этом и состояла цель визита Владимира Путина, и поэтому с 2024 года это уже второй государственный визит президента России в Казахстан.