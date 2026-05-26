Москва и Астана подписали соглашение о сотрудничестве по первой АЭС в Казахстане

РФ и Казахстан юридически оформили все аспекты сотрудничества в рамках строительства АЭС "Балхаш". Реализацией проекта займется "Росатом".

Россия и Казахстан подписали соглашение о принципах сотрудничества в рамках строительства АЭС "Балхаш", которая станет первой в центральноазиатской республике. Юридическое оформление процесса произошло в ходе визита лидера РФ Владимира Путина в Казахстан.

Соглашение было подписано главой Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадом Саткалиевым и гендиректором "Росатома" Алексем Лихачевым.

Документ предусматривает выделение государственного экспортного кредита для финансирования проекта, который покроет большую часть затрат. Часть средств на строительство направит Астана.

Говоря о сроках строительства, Алексей Лихачев заявил, что заливка первого бетона запланирована до 2030 года.

"Будем стараться успеть это сделать в текущем десятилетии. Мы уже год проводим изыскания на площадке. К концу года нам будут ясны все технические условия, нюансы, тонкости данного проекта"

– Алексей Лихачев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поддержку проекта строительства АЭС "Балхаш".

"Подписание соглашений относительно строительства атомной станции в Казахстане. Уже сейчас я хотел бы выразить вам признательность за личную поддержку данного проекта. О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно"

– Касым-Жомарт Токаев

Напомним, что АЭС "Балхаш" будет построена в поселке Улкен Алматинской области при участии "Росатома". Строительство объекта стартует в 2027 году. Как отметил глава "Росатома" Алексей Лихачев, проект планируется реализовать к середине 2030-х.

Как будет строиться АЭС в Казахстане?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что подписанное сегодня соглашение окончательно закрепляет обязательства России и Казахстана в проекте АЭС "Балхаш".

"Этот документ обрамляет на политическом уровне те договоренности, которых стороны уже достигли ранее. Контракт на строительство АЭС заключен, Казахстан выбрал, что станцию будет строить "Росатом", участвовавший в тендере и занявший первое место. То есть Москва и Астана уже были согласны в том, что АЭС "Балхаш" будет реализована по проекту "Росатома", а во время государственного визита Владимира Путина в Казахстан это было подтверждено на высшем уровне", - прежде всего сказал он.

"Важный аспект строительства АЭС "Балхаш", подтвержденный сегодня благодаря новому соглашению – решение вопроса финансирования проекта. "Росатом" на строительство атомных станций за рубежом часто берет у российского государства кредит. Как правило, это всегда так и происходит. Сегодняшнее соглашение прояснило, что и АЭС "Балхаш" будет строиться за российские деньги. Теперь все вопросы по проекту сняты и не осталось неясностей, как Россия и Казахстан будут сотрудничать в сфере мирного атома. Первая АЭС в Казахстане будет построена "Росатомом"", - продолжил Игорь Юшков.

"Все технические детали, включая выбор модели реактора, мощность станции, ее расположение, сроки и планы строительства и обслуживания, поставки ядерного топлива и вывоз отработанного топлива, были рассмотрены и утверждены казахстанской стороной на этапе тендера – это первоочередные вопросы, от которых зависел выбор, кто будет строить АЭС. "Росатом" выиграл тендер за счет наиболее удобных для Казахстана условий, поскольку он предоставляет весь спектр услуг в сфере мирного атома: сам строит станцию за российский кредит, сам ее обслуживает, ремонтирует, поставляет топливо и забирает его после выработки, а также сам выводит станцию из эксплуатации", - отметил экономист.

"Важное преимущество "Росатома" – его проекты реализуются серийно, а значит, все этапы строительства и эксплуатации отработаны. На АЭС "Балхаш" будут реакторы модели ВВЭР-1200 – такой же энергоблок, какой работает на БелАЭС в Гродненской области Беларуси. Я думаю, сейчас осталось решить только наиболее частные вопросы, например, какие социальные гарантии получат дополнительные сотрудники АЭС, если они из России прибудут в Казахстан. Вся основа проекта обговорена и закреплена в документах", - подчеркнул Игорь Юшков.

Эксперт добавил, что строительство АЭС "Балхаш" может обойтись Казахстану дешевле заявленных сегодня $16,4 млрд. "Дело в том, что "Росатом" несет затраты в основном в рублях: все оборудование, корпуса реакторов и ядерное топливо заказывается в России. Можно привести в пример опыт БелАЭС, получившей госкредит в $10 млрд, но обошедшейся в порядка $5,36 млрд. Тогда сумма кредита изначально оговаривалась в долларах, но удалось построить дешевле, потому что рубль укрепился. Вполне возможно, что то же самое произойдет и с АЭС в Казахстане", - заключил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.