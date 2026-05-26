Предложение о вывозе иранского урана в РФ остается в силе – Рябков

Сергей Рябков заявил, что Россия готова принять иранский уран высокого уровня обогащения. Однако это не попытка навязать волю Москвы, а лишь информирование о готовности, отметил дипломат.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва по-прежнему готова предложить иранской и американской сторонам вариант с транспортировкой урана высокого уровня обогащения в Россию для последующей переработки.

"Наше предложение, о котором неоднократно говорил президент России, вывезти материал в Россию, в последовательности шагов, приемлемой для сторон, чтобы в конечном итоге этот материал был использован для изготовления топлива, для иранских реакторов, — это предложение остается на столе, в полной мере"

– Сергей Рябков

По словам Рябкова, позиция российской стороны известна Вашингтону. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не собирается навязывать свои условия, речь идет лишь о донесении информации о готовности участвовать в процессе.