Азербайджан отмечает национальный День независимости

Сегодня Азербайджан официально отмечает День независимости и 108-ю годовщину со дня провозглашения республики.

В Азербайджане 28 мая отмечают национальный праздник День независимости. Жители страны сегодня чтят память основателей первой демократической республики.

Национальный совет ровно 108 лет назад в Тифлисе принял Декларацию независимости. Подписание этого документа ознаменовало создание Азербайджанской Демократической Республики, которая просуществовала двадцать три месяца до апреля 1920 года.

Новое правительство за недолгий период своего существования смогло провести масштабные государственные реформы. Власти сформировали национальную армию, открыли Бакинский государственный университет, установили дипломатические отношения с европейскими странами и первыми в исламском мире предоставили избирательное право женщинам.

Милли Меджлис в октябре 2021 года утвердил обновленный закон о праздничных днях. Депутаты парламента переименовали отмечавшийся ранее День Республики в День независимости после внесения соответствующей инициативы президентом Ильхамом Алиевым.

Публикациями ко Дню независимости в своих аккаунтах в социальных сетях сегодня поделились президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

"Пусть государственная независимость Азербайджана, мир и спокойствие в нашей стране будут вечными!"

— Мехрибан Алиева

Свои официальные поздравления с праздником руководству страны также направили лидеры Казахстана, Узбекистана и многих других зарубежных государств. Президент России Владимир Путин в своем послании особо подчеркнул достижения республики.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника, Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене"

— Владимир Путин

Торжественные мероприятия по случаю памятной даты традиционно проходят по всей территории страны и в дипломатических представительствах за рубежом.

Четверг в связи с общегосударственным статусом праздника официально объявлен нерабочим днем в Азербайджане.