Армения не стремится создавать напряженность в отношениях с Россией – Мирзоян

Властям Армении не нужна напряженность в российско-армянских отношениях, причем не только при прямом диалоге, но и в многосторонних форматах, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что Ереван настроен на урегулирование возникающих шероховатостей в здоровой конструктивной атмосфере.

Дипломат уточнил, что существует мнение о том, что текущие проблемы с экспортом товаров из Армении в Россию объясняются сложностями в двусторонних отношениях, грядущими выборами в парламент Армении либо попытками сближения Еревана с ЕС.

Однако, напомнил министр, в действительности такие сложности так или иначе существовали всегда: можно вспомнить аналогичные эпизоды 5, 10 и 15 лет назад. Он пояснил, что причины запретов вполне могут быть реальными, ведь и сами производители могут выпускать некачественную продукцию.