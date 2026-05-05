Израиль нанес удар по новому командиру боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ атаковали позиции ХАМАС с целью ликвидации нового командира боевого крыла организации Мухаммада Уде. Операция была проведена спустя 10 дней после уничтожения предыдущего главы боевых групп ХАМАС.

"По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца Армия обороны Израиля только что нанесла удар по сектору Газа с целью ликвидации Мухаммада Уде, нового лидера военного крыла... ХАМАС и одного из архитекторов резни 7 октября"

– премьер Израиля Биньямин Нетаньяху

Сообщается, что Уде в октябре 2023 года отвечал за разведку ХАМАС, когда боевики организации совершили нападение на Израиль и захватили заложников.

По данным СМИ, Израиль может начать новую операцию в секторе Газа. Ситуация приближается к новой эскалации на фоне отказа ХАМАС сложить оружие по плану перемирия.