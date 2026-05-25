Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева и народ республики с Днем независимости. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского лидера.

"С момента исторического Саммита мира, состоявшегося в Вашингтоне в августе 2025 года, мы совместно работали над восстановлением двусторонних отношений, результатом чего стало подписание вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Вами 10 февраля 2026 года в Баку Хартии о стратегическом партнерстве. Мы продолжаем углублять это партнерство в области региональной связанности, экономических отношений и в сфере безопасности, с нетерпением ожидаем продолжения взаимодействия в этих и других направлениях"

– Дональд Трамп

Помимо этого, глава Белого дома акцентировал внимание на том, что США продолжают поддерживать устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил усилия Баку по продвижению мирного соглашения, парафированного летом прошлого года, важность продолжающегося процесса делимитации границ, поставок топлива в Армению и инициативы "Мост мира".

"С нетерпением ждем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнёрства в предстоящие годы и десятилетия"

– Дональд Трамп

