Владимир Путин сегодня поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Российский президент Владимир Путин поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики.
"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене"
– Владимир Путин
Глава российского государства подчеркнул, что Москва считает очень важными сложившиеся дружественные и союзнические отношения с Баку.
"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах"
– Владимир Путин
Российский лидер подчеркнул, что такие шаги соответствуют базовым интересам народов России и Азербайджана, способствуя также укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспийском море.
"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания"
– Владимир Путин