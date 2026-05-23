Владимир Путин сегодня поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Владимир Путин и Ильхам Алиев
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

"Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики. Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене"

– Владимир Путин

Глава российского государства подчеркнул, что Москва считает очень важными сложившиеся дружественные и союзнические отношения с Баку.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в региональных и международных делах"

– Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что такие шаги соответствуют базовым интересам народов России и Азербайджана, способствуя также укреплению безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспийском море.

"Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания"

– Владимир Путин

