Вестник Кавказа

Ключевые направления сотрудничества РФ и Азербайджана обсудили Мишустин и Асадов

Ключевые направления сотрудничества РФ и Азербайджана обсудили Мишустин и Асадов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского правительства провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Во вторник, 26 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского правительства.

Центральной темой обсуждения стали ключевые направления сотрудничества Москвы и Баку.

"В развитие контактов, состоявшихся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде, Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества"

– пресс-служба правительства РФ

Особое внимание премьеры уделили реализации крупных совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, цифровую экономику.

Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность укрепления взаимодействия РФ и Азербайджана в международных и региональных форматах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
485 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.