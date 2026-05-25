Ключевые направления сотрудничества РФ и Азербайджана обсудили Мишустин и Асадов

Во вторник, 26 мая, состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте российского правительства.
Центральной темой обсуждения стали ключевые направления сотрудничества Москвы и Баку.
"В развитие контактов, состоявшихся в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 22 мая 2026 года в Ашхабаде, Михаил Мишустин и Али Асадов обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного сотрудничества"
– пресс-служба правительства РФ
Особое внимание премьеры уделили реализации крупных совместных проектов в различных областях, включая энергетику, промышленность, транспортную инфраструктуру, цифровую экономику.
Кроме того, в ходе беседы была отмечена важность укрепления взаимодействия РФ и Азербайджана в международных и региональных форматах.