Вестник Кавказа

Межпарламентская встреча России и Азербайджана может пройти в Карабахе

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Посол России в Баку Михаил Евдокимов выступил с предложением организовать встречу представителей российского и азербайджанского парламентов в Карабахе.

Встречу парламентариев России и Азербайджана можно провести на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, такое заявление сделал посол России в Баку Михаил Евдокимов. 

Согласно данным азербайджанских СМИ, эту инициативу он выдвинул в рамках работы деловой панели "Инвестиции в регион Каспия".

Евдокимов отметил, что встреча представителей парламентов двух стран должна пройти уже в июне.

"Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например, в Шуше"

 — Михаил Евдокимов 

Как подчеркнул посол, таким образом гости Шушы смогут увидеть уровень проделанной работы по восстановлению территорий Карабахского района.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
565 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.