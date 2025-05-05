Межпарламентская встреча России и Азербайджана может пройти в Карабахе

Посол России в Баку Михаил Евдокимов выступил с предложением организовать встречу представителей российского и азербайджанского парламентов в Карабахе.
Встречу парламентариев России и Азербайджана можно провести на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, такое заявление сделал посол России в Баку Михаил Евдокимов.
Согласно данным азербайджанских СМИ, эту инициативу он выдвинул в рамках работы деловой панели "Инвестиции в регион Каспия".
Евдокимов отметил, что встреча представителей парламентов двух стран должна пройти уже в июне.
"Я выступаю за то, чтобы это было не обязательно в Баку, а, может быть, в Карабахе, например, в Шуше"
— Михаил Евдокимов
Как подчеркнул посол, таким образом гости Шушы смогут увидеть уровень проделанной работы по восстановлению территорий Карабахского района.