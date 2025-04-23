Михаил Евдокимов рассказал о вкладе Владимира Путина и Ильхама Алиева в связи России и Азербайджана

Высокий уровень взаимоотношений президентов России и Азербайджана играет ключевую роль в отношениях двух стран, сообщил посол. У сторон есть настрой эффективно решать все возникающие сложности.

Посол России в Баку Михаил Евдокимов рассказал в беседе с телеканалом LIVETVAZ о том, какой вклад в межгосударственные отношения вносят отношения двух лидеров Владимира Путина и Ильхама Алиев.

По мнению посла, взаимодействие президентов России и Азербайджана можно считать ключевым аспектом отношений двух стран.

"Такой высокий уровень отношений между странами в первую очередь обеспечен взаимодействием лидеров. Благодаря взаимному уважению президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева мы можем эффективно решать даже сложные вопросы"

– Евдокимов

Он отметил прекрасные российско-азербайджанские отношения во всех областях – политической, экономической, культурной и гуманитарной. Доверие между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым способствует укреплению связей на всех уровнях. При этом, напомнил посол, у российского президента также были прекрасные отношения с общенациональным азербайджанским лидером Гейдаром Алиевым.

"Благодаря этому, благодаря таким контактам двух президентов, их взаимодействию, их взаимному уважению и на всех других уровнях у нас настрой на развитие отношений, на поиск решений по всем, даже иногда сложным вопросам"

– Евдокимов