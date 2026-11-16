Американский лидер признал, что у предполагаемого ядерного объекта Ирана под горой Пикакс никакой активности не наблюдается.
США не выявили значимой деятельности в Иране у горы Пикакс (Кух-е Коланг-Газ-Ла), где, как предполагают Штаты, располагается секретный подземный ядерный объект, рассказал глава Белого дома Дональд Трамп.
"Мы очень внимательно следили за ними <…>. Мы бы обязательно ударили по горе Кирка ( Кух-е Коланг-Газ-Ла). Но мы не видели там никакой настоящей активности"
– Дональд Трамп
Ранее президент США говорил о том, что американским военным предстоит разобраться с несколькими объектами в Иране, включая возможный объект под горой Пикакс.