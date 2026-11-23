Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена причинять вред России и ждет встречной позиции от Москвы, а также отметил снижение напряженности в отношениях двух стран.

Армения не ставит перед собой задачи причинять вред России и рассчитывает на встречную позицию со стороны Москвы. С таким заявлением премьер-министр Никол Пашинян выступил на брифинге в преддверии своего визита в РФ, запланированного на 3 декабря.

Глава армянского правительства отметил, что главная цель предстоящих переговоров с российской стороной заключается в выработке договоренностей, которые позволят обеим странам защищать собственные интересы без ущерба друг для друга.

"У нас нет ни желания, ни намерения, ни цели вредить России"

- Никол Пашинян

Он также подчеркнул, что эта позиция Еревана неизменна: уважая суверенитет и интересы России, Армения ставит в приоритет собственные интересы и независимость политического курса.

Отдельно Пашинян исключил отмену закона о евроинтеграции Армении, поскольку инициатива его принятия исходила от граждан и ее поддержало большинство избирателей.

Кроме того, премьер отметил снижение напряженности в армяно-российских отношениях и связал это с дружественным настроем Еревана в диалоге с Москвой.

"Мы просто по-дружески, по-братски разговариваем, и этот разговор будет продолжаться"

- Никол Пашинян