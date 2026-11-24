Основатель "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил, что компания имеет шансы вернуться на международный рынок.
"ЛУКОЙЛ" не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, чтобы мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться"
– Вагит Алекперов
Вернуться на мировой рынок компании поможет безупречная репутация – во всех странах, где работал "Лукойл", отклики о компании были положительные, такое мнение он выразил в беседе с ИС "Вести".
"Мы востребованы. Ведь все эти годы о нас были только положительные отклики в любой точке мира <…>. Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь, что это ощущение лояльности компании к своим обязательствам сохранится, и эти страны снова нас позовут к себе"
– Вагит Алекперов
Накануне стало известно, что достигнуто соглашение по продаже зарубежных активов "Лукойла" консорциуму во главе с США.