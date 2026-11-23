Ваан Костанян оценил перспективы отношений между Арменией и Россией. Он отметил, что Ереван не намерен разрывать связи с Москвой.

Армения не намерена создавать кризис в отношениях с Россией или разрывать с ней связи. Об этом заявил Ваан Костанян, замглавы МИД Армении.

Он отметил, что повестка Армении заключается в том, чтобы пересмотреть проблемы, накопившиеся в двусторонних отношениях.

"Пересмотр направлен на оздоровление и продвижение этих отношений"

– Ваан Костанян

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что у республики Южного Кавказа нет намерения разрывать отношения с Россией, создавать кризис или сжигать мосты.