Для отдыха у российских геотермальных источников совсем необязательно ехать на Дальний Восток – они в изобилии расположены на Северном Кавказе, а лучшими среди всех путешественники назвали курорты ставропольских Ессентуков.

Россияне для отдыха у природных выходов горячих подземных вод все чаще выбирают не длительные перелеты на Дальний Восток, а термальные комплексы и курорты Северного Кавказа: так курортные Ессентуки лидируют в России по росту спроса на такой отдых и лечение, гласят данные онлайн-сервиса для покупки билетов и бронирования путешествий Ozon Travel, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Для отдыха у горячих источников путешественники все чаще выбирают Кавказ. Сильнее всего ранние гостиничные бронирования выросли в Ессентуках. Спрос на отели там стал в 4,1 раза выше"

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Путешествие к термальным источникам – мероприятие зимнее: оно традиционно стартует в ноябре и длится вплоть до марта, и такие поездки обычно планируют заранее. Геотермальные источники есть на юге, в горах Кавказа и у камчатских вулканов, на Алтае и Урале, в средней полосе и центральной России, а список показаний для них огромен: это лечение суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем, кожных заболеваний, проблем с пищеварением, дыханием и многое другое, передает портал "Это Кавказ".

При этом тренд на такой отдых неуклонно растет: только по данным Ozon Travel, количество бронирований отелей и апартаментов в городах, откуда удобно добираться до горячих источников, в целом выросло в 2,9 раза год к году, говорится в сообщении.

Конечно, россияне не забывают и северные точки России: особо популярны геотермальные воды Тюмени (рост бронирований в 3,4), Перми (2,8 раз) и Кавказских Минеральных Вод (2,6 раза), добавили в пресс-службе РСТ.