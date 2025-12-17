Россия считает заморозку своих активов незаконной, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ.
"Никаких новых элементов в нашей позиции здесь не появилось. Наша позиция последовательная, мы считаем блокировку и удержание наших активов и использование процентной части незаконным"
– Дмитрий Песков
Москва намерена использовать все предусмотренные законом меры для отстаивания своих прав, обозначил представитель Кремля.
Пресс-секретарь отметил, что РФ в курсе позиции депозитария Euroclear, которая не предполагает какого-либо изъятия замороженных российских активов.
При этом, по словам Пескова, высшее руководство Бельгии демонстрирует достаточно взвешенную позицию по данному вопросу.
"Премьер-министр Бельгии, кстати, здесь занимает весьма настойчивую, взвешенную позицию, каждый раз ссылаясь на неизбежные юридические последствия для тех, кто будет принимать решения об изъятии средств, для тех, кто будет реализовывать это решение и кто будет эти средства использовать"
– Дмитрий Песков