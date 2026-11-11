Назначение нового посла России в США не обсуждалось на недавней встрече Путина и Трампа в Китае, сообщил Песков. Также он рассказал, почему Москва сейчас не назначает послов в Европу.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Шэньчжэне не затрагивали вопрос о том, кто может стать новым послом Москвы в Вашингтоне, поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, такие детали не обсуждались. (Был) более концептуальный разговор"

– Дмитрий Песков

Также представитель Кремля объяснил, почему РФ не спешит с назначением новых послов в Великобритании и Франции – сейчас со странами Европы у России нет отношений, передают "Ведомости".

Посол РФ в США Александр Дарчиев умер в Москве 11 ноября в возрасте 66 лет.