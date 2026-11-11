Власти Узбекистана нашли альтернативу переброске воды из рек Сибири, посчитав слишком дорогой воду, которая обойдется им как минимум в 100 миллиардов долларов.

Власти Узбекистана нашли более выгодное для себя решение по водоснабжению, предпочтя вкладывать деньги в водосберегающие технологии, а не перебрасывать воду в страну из сибирских рек, в частности Оби, заявил на пресс-конференции в Ташкенте министр водного хозяйства страны Шавкат Хамраев.

Решение было принято после того, как власти страны просчитали: предложенный российскими учеными вариант обойдется примерно в $100 млрд, тогда как живительную влагу можно экономить при гораздо меньших затратах, передает Podrobno.uz.

Россия предложила Узбекистану рассмотреть возможность ежегодной переброски около 5 млрд кубометров воды из Сибири в Центральную Азию, тогда как по официальным данным Минводхоза страны, за январь–октябрь 2026 года благодаря современным технологиям орошения, бетонированию каналов и другим мерам удалось сэкономить 10,69 млрд кубометров воды.

Если регулярно инвестировать в водоснабжение по $5–10 млрд, модернизируя ирригационную инфраструктуру и нарабатывая водосберегающие технологии, страна может выйти на самообеспечение водой своих жителей и производственных процессов, включая сельское хозяйство.

Это не исключает того, что к 2050-м годам Узбекистану все же придется искать новые источники водоснабжения, если изменение климата приведет к дальнейшему сокращению доступных ресурсов, добавил министр.