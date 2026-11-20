Завершился первый розыгрыш Кубка наций World Rugby. В соревнованиях приняло участие более двух десятков национальных команд.

Сборные Грузии и Соединенных Штатов по регби стали победителями Кубка наций World Rugby. Накануне они провели очный матч, победу в котором одержали грузинские регбисты со счетом 38:10.

Сборная Грузии набрала по итогам турнира 29 очков, не потерпев ни одного поражения.

Согласно регламенту Кубка наций World Rugby, финальный матч не проводится. Чемпионами объявляются победители каждой из двух групп. Сборная Грузии оказалась сильнейшей в группе "Европа - Африка -Азия", а сборная США – в группе "Америка - Тихоокеанский регион".

Напомним, Кубок наций World Rugby пришел на смену летним и осенним тестовым матчам. В первом розыгрыше турнира принимало участие 24 сборные, которые были разделены на два дивизиона по 12 команд.

На прошлой неделе сборная Грузии одержала свою 300-ю победу в истории, одолев национальную команду Тонги. Встреча Кубка наций World Rugby завершилась в пользу грузинской сборной со счетом 55:31.