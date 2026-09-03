Reuters: Дания предложила Евросоюзу перестать выдавать шенгенскую визу гражданам России.
Дания предложила правительствам стран Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Также, согласно публикации, предлагается не признавать небиометрические российские паспорта.
Как рассказали источники, "соответствующее предложение содержится в послании, направленном вечером в пятницу европейским дипломатам".
Ожидается, что Копенгаген представит свои инициативы на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе 23 ноября.
Ранее посол России в Дании был вызван в МИД королевства.