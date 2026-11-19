Сегодня в Абхазии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летнему юбилею Рицинского национального парка.

В Абхазии отметили 30-летие со дня основания Рицинского национального парка, в торжественном мероприятии принял участие президент республики Бадра Гунба.

В своем выступлении он обратил внимание на то, что Рицинский реликтовый нацпарк должен быть сохранен в первозданном виде, охарактеризовал его как жемчужину Кавказа и одно из самых красивых природных сокровищ Абхазии. Гунба подчеркнул, что Рицинский нацпарк стал визитной карточкой "Страны Души".

"Озеро Рица, величайшие горы, водопады, ущелья, уникальные леса и богатейший растительный и животный мир создают неповторимый природный комплекс, которым по праву гордится каждый из нас"

- Бадра Гунба

Президент отметил, что решение о создании нацпарка на базе заповедника, принятое в 1996 году, сыграло очень большую роль, будучи направленным на сохранение уникального природного объекта.

Гунба добавил, что развитие туризма должно сочетаться с бережным отношением к природе.