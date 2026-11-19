Новое министерство создают на Ставрополье – оно будет заниматься государственной охраной объектов культурного наследия в регионе.

Существующее сейчас управление Ставропольского края по сохранению и госохране объектов культурного наследия (ОКН) получит статус министерства, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации края.

"Постановляю переименовать управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в министерство госохраны объектов культурного наследия"

- постановление

Из него следует, что реорганизация производится для совершенствования госуправления в регионе.

Напомним, ранее Владимир Владимиров анонсировал "масштабную работу по сохранению культурного наследия" на Ставрополье. Он дал поручение инвентаризовать все объекты культурного наследия выбрать те, которые можно восстановить, и консервировать остальные.

В общей сложности на Ставрополье существуют свыше 1,6 тыс зданий и сооружений, имеющих статус объектов культурного наследия.