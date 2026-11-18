Поставки грузинского миндаля в Россию в прошлом месяце достигли рекордной суммы. Еще один рекорд был установлен по ввозу каштанов.

Грузия поставила миндаль в Россию в октябре 2026 года на рекордную сумму, такая информация содержится в данных таможни Грузии.

В общей сложности в прошлом месяце РФ получила из Грузии миндаля на $782,6 тыс.

Стоит отметить, что на протяжении трех месяцев, с июля по сентябрь, грузинский миндаль в Россию не поставлялся. При этом в июне-2026, то есть предыдущем месяце, когда были осуществлены поставки, показатель составил всего $40,2 тыс.

Еще одной рекордной статьей взаимной торговли стали каштаны. Их закупки в Грузии составили для России $221,2 тыс, увеличившись в месячном выражении в 14 раз.

Значительно увеличился и объем импорта фундука – относительно сентября он увеличился втрое, до $1,034 млн.