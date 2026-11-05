Авария оставила сегодня утром без воды десятки улиц в Кисловодске. К настоящему времени подача воды в дома возобновлена.

В Кисловодске восстановили подачу воды в дома, расположенные на 32 улицах. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 19 ноября на страницах главы города Евгения Моисеева в социальных сетях.

Он подчеркнул, что подача воды также восстановлена на 5 социальных объектах.

"Как и планировали, справились с задачей до конца дня и вернули холодную воду"

– Евгений Моисеев

Утром в четверг на магистральном водопроводе диаметром 300 мм произошла авария, в результате чего без воды осталась часть жителей Кисловодска.