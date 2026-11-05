Авария оставила сегодня утром без воды десятки улиц в Кисловодске. К настоящему времени подача воды в дома возобновлена.
В Кисловодске восстановили подачу воды в дома, расположенные на 32 улицах. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 19 ноября на страницах главы города Евгения Моисеева в социальных сетях.
Он подчеркнул, что подача воды также восстановлена на 5 социальных объектах.
"Как и планировали, справились с задачей до конца дня и вернули холодную воду"
– Евгений Моисеев
Утром в четверг на магистральном водопроводе диаметром 300 мм произошла авария, в результате чего без воды осталась часть жителей Кисловодска.