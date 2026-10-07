В скором времени Ташкент и Ашхабад могут вновь соединить прямые авиарейсы – это обсудили на встрече в Ташкенте заместитель главы МИД Узбекистана Олимжон Абдуллаев и посол Туркменистана в стране Шадурды Мередов.

Узбекистан и Туркменистан задумались о восстановлении прямого авиасообщения между столицами двух стран: этому была посвящена встреча заместителя главы узбекистанского внешнеполитического ведомства Олимжона Абдуллаева с послом Туркменистана Шадурды Мередовым, прошедшая в Ташкенте, сообщили в министерстве иностранных дел Узбекистана.

Одной из главных тем беседы дипломатов стало восстановление регулярных пассажирских рейсов Ташкент - Ашхабад – Ташкент, приостановленное в мае 2013 года из-за низкой рентабельности и недостаточного пассажиропотока, передает Podrobno.uz.

Пока стороны не пришли к единому мнению о конкретных сроках запуска полетов, однако признали, что такая необходимость назрела, и договорились продолжить проработку этого вопроса совместно с профильными ведомствами, говорится в сообщении.

Также дипломаты двух стран обсудили вопросы упрощения международных грузоперевозок, развития транспортно-логистических связей и улучшения работы пограничных пунктов пропуска между двумя странами, отметили в МИД Узбекистана.