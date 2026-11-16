Минувшей ночью КСИР Ирана нанес ряд ударов по американской военной базе в Кувейте, поразив комплексы противовоздушной обороны и пусковые установки.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по американской военной базе Али ас-Салем в Кувейте. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.

Сообщается, что под удар на территории Кувейта попали американские системы противовоздушной обороны Patriot, а также пусковые установки ракет и беспилотников.

Незадолго до этого армия Кувейта заявила об отражении массированной атаки беспилотников.