Что известно о новых ударах США по Ирану и Бахрейну, что такое “грязная бомба” и насколько реальна угроза ее применения Ираном в США, что происходит в Ормузском проливе, а также почему дипломатия между США и Ираном зашла в тупик.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться: иранские беспилотники снова направлены в сторону Бахрейна, по острову Кешм нанесен новый удар, а сообщения о взрывах на нефтяных танкерах в Ормузе появляются ежедневно. Дополнительную напряженность вызвала публикация СМИ о предполагаемой подготовке Ираном атаки против США с применением "грязной бомбы".

США ударили по Ирану?

Последние несколько дней ознаменовались серией взаимных ударов. 17 ноября американские военные нанесли удары по объектам на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Иранские власти в лице заместителя губернатора провинции Хормозган Ахмада Нафиси заявили, что удары не причинили ущерба жилой, коммерческой или инфраструктурной инфраструктуре, и ситуация на острове остается стабильной. Однако показателен сам факт удара по стратегически важному острову. Серия аналогичных ограниченных атак была проведена США в начале ноября, еще до промежуточных выборов, а также 9 ноября, что указывает на намеренное поддержание военного давления.

Сегодня КСИР также заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 Predator в районе Кешма, отметив, что это 18-ый сбитый аппарат такого типа с начала войны. Иранская армия отдельно сообщила об уничтожении беспилотника LUCAS над Ормузом. Подтверждения этих потерь со стороны США не поступало.

Иран вновь атаковал Бахрейн?

17 ноября КСИР снова запустил ударные беспилотники в направлении американской радиолокационной системы на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Тегеран объяснил атаку необходимостью противодействовать действиям американских сил, которые продолжают нарушать воздушное пространство республики. Бахрейнские системы противовоздушной обороны перехватили приближавшиеся воздушные цели. МИД страны разослал предупреждения о потенциальной угрозе и призвал жителей перейти в ближайшие безопасные места. Взрывы были слышны в столице Манаме.

Ценком США подтвердил перехват нескольких иранских ударных беспилотников. Согласно американскому заявлению, военная техника не получила повреждений, а американские военнослужащие не пострадали. При этом КСИР утверждал, что целью операции являлся американский радар. Вашингтон отверг информацию о поражении радара, на который нацеливался КСИР.

Это уже третья подобная атака за последние дни: 15 ноября сообщалось о шести дронах, запущенных по радиолокационной системе на авиабазе "Риффа", а 13 ноября - об атаке на систему раннего предупреждения, которую американские военные отрицали, заявляя о перехвате дронов без ущерба. Бахрейнские силы ПВО сообщили о перехвате воздушных целей. Бахрейн имеет особое значение для американской военной инфраструктуры: здесь располагается штаб-квартира Пятого флота ВМС США. Манама осудила действия Тегерана как нарушение суверенитета королевства. Катар также выступил против продолжения атак, предупредив об угрозе дальнейшей региональной эскалации. Действия Ирана осудил и Египет.

Насколько реальна угроза применения Ираном "грязной бомбы" в США?

16 ноября CNN опубликовала материал, согласно которому американская разведка располагает сведениями о разработке Ираном планов возможного нападения на высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне, а именно с применением "грязной бомбы" или химического оружия. Публикация была основана на информации семерых неназванных американских чиновников. По сведениям CNN, речь шла о планировании потенциальных сценариев, а не о подготовке атаки. Американская разведка якобы обнаружила конкретные места и возможные цели. Также сообщалось о перехваченных коммуникациях, которые могли указывать на наличие материалов для изготовления взрывного устройства на территории США. Однако телеканал не представил никаких доказательств существования готовой бомбы или подтвержденного размещения материалов для ее изготовления. Утверждения о наличии таких материалов на американской территории также не получили независимой проверки.

Что такое “грязная бомба”?

“Грязная бомба” - это радиологическое рассеивающее устройство, объединяющее обычное взрывчатое вещество и радиоактивный материал. При взрыве радиоактивные частицы распространяются в окружающей среде, создавая зону загрязнения. В отличие от ядерного оружия, такое устройство не вызывает ядерной цепной реакции и не производит атомного взрыва. Его основная опасность связана с разрушениями и травмами от обычного взрыва, а также с последующим радиоактивным загрязнением.

В зависимости от материала, мощности взрыва и погодных условий загрязнению могут подвергнуться несколько городских кварталов или более обширная территория. Радиоактивная пыль и дым способны распространяться за пределы места взрыва. Пострадавшим районам могут потребоваться длительные санитарные мероприятия, ограничение доступа и дорогостоящая очистка. Поэтому "грязную бомбу" часто относят к оружию массового дезорганизующего воздействия.

Как на сообщение о “грязной бомбе” отреагировали в США и Иране?

Трамп заявил, что американские власти изучают информацию и относятся к угрозе "очень серьезно". Он предупредил, что в случае нападения Иран столкнется с крайне тяжелыми последствиями. Белый дом заявил, что отслеживает все потенциальные угрозы, однако на данный момент не располагает сведениями о достоверной угрозе для территории США.

Тегеран, в свою очередь, категорически отверг обвинения, как в применении “грязных бомб”, так и химического оружия. Официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи назвал их "необоснованными и сфабрикованными", а глава МИД Аббас Аракчи указал на "израильский след" в этих публикациях, сравнив их с пропагандой времен иракской войны.

Танкеры в Ормузском проливе: что происходит?

Наиболее горячей точкой американо-израильского конфликта остается Ормуз. 17 ноября произошла серия инцидентов с танкерами. ВМС КСИР заявили, что супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти и газовоз СПГ подорвались на морских минах и загорелись при попытке пройти по "несанкционированному" маршруту. Позже иранская армия сообщила о третьем танкере, подорвавшемся на мине в восточной части пролива. Иранская сторона утверждает, что эти суда получали прикрытие от американских самолетов.

Британское агентство UKMTO сообщило о нескольких атаках на два танкера, одна из которых привела к пожару в машинном отделении. Стратегия Тегерана, по-видимому, заключается в том, чтобы причинить максимальный экономический ущерб и создать угрозу глобальным поставкам энергоресурсов, вынуждая Вашингтон пойти на уступки. Международная морская организация ООН продолжает фиксировать многочисленные инциденты, связанные с безопасностью судоходства в регионе. На 16 ноября в ее перечне значилось 137 происшествий в Ормузском проливе и вокруг него.

Почему дипломатия между США и Ираном зашла в тупик?

В ноябре Тегеран передал Вашингтону через Катар предложение, содержащее семь условий для прекращения войны и возобновления переговоров. Основные требования включают отмену американской военно-морской блокады, снятие санкций, разблокирование иранских финансовых средств, прекращение боестолкновений на всех направлениях и согласование нового режима судоходства через Ормуз.

Американская администрация при этом требует, чтобы ядерные ограничения и проверяемые обязательства Ирана обсуждались с самого начала переговорного процесса, а не переносились на последующий этап. Дополнительное разногласие касается Ормуза. Иран добивается признания особой роли прибрежных государств в регулировании прохода, тогда как США выступают против закрепления за Тегераном права устанавливать односторонние ограничения для международного судоходства.

В ноябре сигналы Трампа относительно дальнейшей судьбы переговоров были весьма противоречивы. Сначала он допустил скорое завершение войны, а затем заявил, что Вашингтон больше не нуждаются в соглашении с Тегераном. Вице-президент Джей Ди Вэнс, ранее участвовавший в переговорах, переключился на внутреннюю американскую повестку, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не считает необходимым возобновлять масштабные боевые операции, поскольку экономическое давление уже наносит Ирану серьезный ущерб.

Дипломатические контакты, однако, не прекращены. Катар продолжает посреднические усилия, а 17 ноября в Маскате в том числе состоялась встреча министров иностранных дел Омана и Ирана. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи также провел в Омане переговоры с катарскими посредниками, которые подтвердили, что продолжают контакты с иранской стороной для достижения соглашения о прекращении войны.