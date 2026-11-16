Российские туристы начали в рамках раннего бронирования приобретать туры в Абхазию на будущее лето.

Отдых в Абхазии на лето 2027 года уже активно бронируется туристами, поделился глава направления "Абхазия" туроператора "Алеан" Сергей Косилов.

"Люди вполне охотно сейчас присоединяются к раннему бронированию. Они готовы сейчас прогнозировать свой отпуск, заранее сделать какие-то предоплаты, если они необходимы"

– Сергей Косилов

Он добавил, что туристы благоприятно относятся к поездкам в Абхазию на следующий год.

Для развития туризма в Абхазии Косилов считает важным сохранение спокойной обстановки, которая наблюдалась на курортах к концу минувшего курортного сезона, передает радио Sputnik.

Отметим, что в этом году турпоток в Абхазию может, по оценкам Минтуризма республики, составить около 2 млн человек.