На освобожденные земли Азербайджана в восстановленные для жизни населенные пункты во вторник возвращается 83 семьи.

Сегодня очередные группы бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане вернутся в родные места – Ходжавенд, Джебраил и Зангилан.

Переезд осуществляется по программе "Великое возвращение", реализуемой на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях.

В Ходжавенд сегодня вернутся 36 семей (140 человек), в село Гузейхырман Ходжавендского района - 12 семей (45 человек), в село Солтанлы Джебраильского района - 17 семей (74 человека), в село Джахангирбейли Зангиланского района - 18 семей (74 человека).

Ранее эти семьи были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, административных зданиях в разных районах Азербайджана.