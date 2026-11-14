Ушаков: Путин и Трамп 100% встретятся на саммите АТЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при любых обстоятельствах проведут встречу в китайском Шэньчжэне.

Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп обязательно встретятся на саммите АТЭС, который состоится в ближайшие дни в Шэньчжэне (Китай), такое заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Могу на 100% сказать, что, поскольку Путин и Дональд Трамп будут вместе в Шэньчжэне, они, конечно, там встретятся"

- Юрий Ушаков

Он пояснил, что вопрос о характере этой встречи в данный момент проходит согласование. Не определено пока и место ее проведения.

Напомним, что саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября. Ранее стало известно, что на 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.