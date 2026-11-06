Через два года грузопоток по Среднему коридору вырастет до 30 миллионов тонн

Азербайджан, Грузия и Казахстан намерены нарастить грузовой поток по Среднему коридору к 2029 году до 30 миллионов тонн, при этом Грузия намерена инвестировать в транспортный сектор около 7 миллиардов долларов.

Баку, Тбилиси и Астана согласовали планы по развитию Среднего коридора, которые предусматривают рост грузопотока по маршруту до 30 млн тонн к 2029 году, сообщила вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

"Этот план предусматривает обеспечение перевозки 30 млн тонн грузов по Среднему коридору к 2029 году. Мы постоянно взаимодействуем с нашими партнерами и определили совместные региональные меры"

- Мариам Квривишвили

При этом министр отметила: Грузия в рамках развития Среднего коридора, уделяет особое внимание сотрудничеству с Казахстаном и Азербайджаном, с которыми уже подготовлен план, направленный на расширение перевозок и укрепление регионального сотрудничества, передает Sputnik Азербайджан.

Планы страны не ограничиваются одними заявлениями: Грузия намерена инвестировать в транспортный сектор около $7 млрд, которые пойдут на развитие портовой, железнодорожной, наземной и воздушной инфраструктуры, добавила Мариам Квривишвили, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали: грузинская исследовательская компания ACT LLC подготовила исследование, посвященное перспективам предпринимательства в стране, в котором говорится: повышение конкурентоспособности бизнеса в стране напрямую зависит от развития Среднего коридора.

При этом Грузия обладает потенциалом для расширения интермодальных перевозок Баку-Тбилиси-Карс. Это позволит нарастить возможности экспортной логистики, а также открыть доступ к европейским рынкам малым и средним предприятиям.