Торговый оборот Азербайджана и Грузии вырос на 42%

Азербайджан и Грузия нарастили торговый оборот в этом году на 42%. Стоимость экспорта и импорта составила $887 млн.

Торговля Азербайджана и Грузии в этом году показала рост на 42,2%. Страны наторговали друг с другом на $887 млн в течение января-сентября этого года, информирует Государственный таможенный комитет.

В общей структуре торговли Азербайджана Грузия заняла 8-е место, на соседнюю республику пришлось 2,39% торговых операций АР.

Поставки азербайджанской продукции в Грузию за январь-сентябрь оцениваются в $757 млн (рост на 52,9%). В общей структуре экспорта это 3,17% (январь-сентябрь 2025 г. – 2,66%).

Поставки грузинских товаров в АР увеличились на 1,5%, достигнув $130 млн. Доля импорта составила около 1%. (январь-сентябрь 2025 г. – 0,77%).