КСИР сообщил о подрыве на минах четырех танкеров в Ормузском проливе

В КСИР сообщили о подрыве на минах четырех танкеров в южной части Ормузского пролива. Один из них относится к категории супертанкеров.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о подрыве на минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По данным военной структуры, суда объяты пламенем в южной части пролива.

Как отметили в КСИР, один из подорвавшихся кораблей относится к классу супертанкеров. Принадлежность судов не указана.

Отметим, что военные Ирана регулярно сообщают о подрыве танкеров, которые следуют по несогласованным маршрутам.

Ранее Тегеран сообщил, что довоенный режим судоходства в Ормузском проливе будет установлен только после принятия мирного плана Ирана.