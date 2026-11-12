Вестник Кавказа

КСИР сообщил о подрыве на минах четырех танкеров в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве на минах четырех танкеров в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КСИР сообщили о подрыве на минах четырех танкеров в южной части Ормузского пролива. Один из них относится к категории супертанкеров.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о подрыве на минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По данным военной структуры, суда объяты пламенем в южной части пролива. 

Как отметили в КСИР, один из подорвавшихся кораблей относится к классу супертанкеров. Принадлежность судов не указана. 

Отметим, что военные Ирана регулярно сообщают о подрыве танкеров, которые следуют по несогласованным маршрутам.  

Ранее Тегеран сообщил, что довоенный режим судоходства в Ормузском проливе будет установлен только после принятия мирного плана Ирана.

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