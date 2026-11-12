КСИР сообщил о подрыве на минах четырех танкеров в Ормузском проливе

В КСИР сообщили о подрыве на минах четырех танкеров в южной части Ормузского пролива. Один из них относится к категории супертанкеров.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о подрыве на минах четырех нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По данным военной структуры, суда объяты пламенем в южной части пролива.
Как отметили в КСИР, один из подорвавшихся кораблей относится к классу супертанкеров. Принадлежность судов не указана.
Отметим, что военные Ирана регулярно сообщают о подрыве танкеров, которые следуют по несогласованным маршрутам.
Ранее Тегеран сообщил, что довоенный режим судоходства в Ормузском проливе будет установлен только после принятия мирного плана Ирана.