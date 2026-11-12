В Белом доме высоко оценили усилия американских переговорщиков в украинском урегулировании

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли положительно оценила результаты дипломатических усилий спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по урегулированию украинского конфликта.

Усилия американских переговорщиков — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера — в процессе украинского урегулирования ведут к положительному исходу, считает заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Соответствующий пост был опубликован ей в соцсети X после возвращения спецпосланников президента США из Москвы.

"Обнадеживающий прогресс на пути к миру!"

— Анна Келли

В частности, заместитель пресс-секретаря отметила проведение второго раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби, а также встречи Кушнера и Уиткоффа с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В своем посте Келли также упомянула подготовку масштабного обмена пленными.

Напомним, ранее в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры с участием делегаций России, США и Украины.

Накануне спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.