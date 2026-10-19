Замглавы Минздрава Казахстана помог россиянке в самолете

Гражданке России стало плохо на борту самолета, следовавшего из Астаны в Тараз, помощь ей оказал замминистра здравоохранения Казахстана.

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Манас Рамазанов на борту самолета оказал медицинскую помощь пассажирке, говорится в сообщении Минздрава страны.

В четверг 12 ноября на борту рейса SCAT, направлявшегося из Астаны в Тараз, одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Рамазанов оказал женщине, гражданке России, первую помощь и измерил давление.

"У женщины упало давление, выступил липкий пот и появились боли в животе. По прибытии Рамазанов вызвал скорую помощь"

– Минздрав Казахстана

Кадры из самолета опубликовало издание NewTimes.kz, бортпроводница сняла, как замглавы Минздрава республики измеряет давление и пульс пассажирки.

Время полета от Астаны до Тараза составляет чуть более полутора часов.