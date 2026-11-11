Экстренное предупреждение о лавинах в Чечне и Дагестане продлено до 13 ноября

Опасность схода снежных масс в горных местностях Дагестана и Чечни сохранится как минимум до 13 ноября. Действие экстренного предупреждения в регионах продлено.

В Дагестане и Чечне до 13 ноября продлена угроза схода лавин в горной местности. Информацию об этом передает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 18:00 мск 12 ноября до 18:00 мск 13 ноября в горных районах Чечни и в горах Дагестана выше 2000 м лавиноопасно"

- сообщение

Отметим, в зоне особого риска сейчас находятся территории на высоте от 1500 м, включая Бежтинский участок, а также Ахтынский, Гумбетовский, Тляратинский, Цумадинский и Цунтинский районы.

Угрозу схода снега и оползней провоцируют сильные снегопады, потепление и переувлажнение почвы. Ситуацию осложняют нулевая видимость, гололедица и риск подтоплений из-за перекрытия рек лавинами.

Из-за непогоды нарушено транспортное сообщение: закрыт проезд на Харибском, Гинухском перевалах и перевале Хара, а также полностью перекрыты участки трассы "Хасавюрт — Тлох" и дорога к селу Фий.

Напомним, экстренное предупреждение из-за лавинной опасности в горных районах обеих республик было объявлено еще 10 ноября.