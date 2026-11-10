Вестник Кавказа

Иран не планирует вывозить обогащенный уран из страны - Резаи

Радиоактивные отходы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана не намерены вывозить за пределы страны или передавать произведенный обогащенный уран каким-либо третьим государствам или международным посредникам.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не пойдет на вывоз обогащенного урана за пределы страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Mayadeen.

​"Мы не позволим, чтобы из Ирана вывезли хотя бы частицу обогащенного ядерного материала" 

- Мохсен Резаи

​Он указал, что иранское правительство ранее уведомило Россию в ответ на ее инициативу о своем решении сохранить обогащенный уран на территории страны.

Отметим, вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана является одним из ключевых в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что российские предложения по этому поводу остаются в силе.

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