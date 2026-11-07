В Тбилиси проспект Руставели украсят к Новому году за $1 млн

К Новому году в Тбилиси по-новому украсят проспект Руставели – на закупку праздничного оформления выделено 2,5 млн лари или $990 тыс.
Запрос на проведение соответствующей упрощенной закупки представила компания мэрии Тбилиси ООО "Тбилсервис групп", сообщили в Агентстве госзакупок Грузии.
"В связи с реконструкцией проспекта Руставели служба наружного освещения ООО "Тбилсервис групп" устанавливает новые опоры и светильники. Это обусловило изменение концепции проспекта. По поручению мэрии Тбилиси необходимо приобрести иллюминацию для новогоднего оформления обновленного проспекта Руставели"
– запрос компании
Для праздничного оформления проспекта Руставели будет закуплено 95 блоков питания, элементы освещения, световые 2D-фигуры.
Отметим, что проспект планируется открыть после реконструкции в конце, до 10 декабря должна быть закуплена новая иллюминация.