Вестник Кавказа

В Тбилиси проспект Руставели украсят к Новому году за $1 млн

Новый год в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице закупят новогоднюю иллюминацию на $1 млн, чтобы украсить к Новому 2027 году проспект Руставели.

К Новому году в Тбилиси по-новому украсят проспект Руставели – на закупку праздничного оформления выделено 2,5 млн лари или $990 тыс.

Запрос на проведение соответствующей упрощенной закупки представила компания мэрии Тбилиси ООО "Тбилсервис групп", сообщили в Агентстве госзакупок Грузии.

"В связи с реконструкцией проспекта Руставели служба наружного освещения ООО "Тбилсервис групп" устанавливает новые опоры и светильники. Это обусловило изменение концепции проспекта. По поручению мэрии Тбилиси необходимо приобрести иллюминацию для новогоднего оформления обновленного проспекта Руставели"

– запрос компании

Для праздничного оформления проспекта Руставели будет закуплено 95 блоков питания, элементы освещения, световые 2D-фигуры.

Отметим, что проспект планируется открыть после реконструкции в конце, до 10 декабря должна быть закуплена новая иллюминация.

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