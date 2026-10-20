Грузоперевозки по АЖД выросли на 13% с начала года

Рост грузоперевозок зафиксирован на Азербайджанских железных дорогах – за 10 месяцев они увеличились на 13%.

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-октябре этого года перевезли 15 млн 691 тыс т грузов – объем грузоперевозок вырос на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Только в октябре по АЖД перевезли 1 млн 714 тыс т грузов, что превышает прошлогодние показатели на 22%.

Транзитные грузоперевозки за десять месяцев выросли на 20% – до 6 млн 582 тыс т. Октябрьский транзит показал рост на 49%, было перевезено 817 тыс т.

Контейнерные перевозки за десять месяцев этого года составили 132,5 тыс TEU контейнеров, это выше прошлогоднего уровня на 18%. Резкий рост перевозки контейнеров был отмечен в октябре – плюс 67%, 16,2 тыс TEU за месяц.

Возросла грузоперевалка по ряду направлений: из Китая в Азербайджан прибыло 472 блок-поезда, что на 49% больше, чем за январь-октябрь 2025 года; на терминале Астара установлен рекорд – было обработано 753 тыс 614 т грузов, на 37% больше, чем за тот же период прошлого года, а отдельно в октябре зафиксирован исторический максимум – обработано 122 тыс 216 т грузов (плюс 65% относительного октября 2025 года).

Также в 2026 году исторический рекорд по грузоперевалке установлен в Бакинском международном морском порту – за десять месяцев обработано более 112 тыс TEU контейнеров, что выше прошлогодних значений на треть.