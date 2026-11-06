Вестник Кавказа

Свыше 16 тыс рабочих мест создали и легализовали в Чечне в этом году

Свыше 16 тыс рабочих мест создали и легализовали в Чечне в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне, по данным республиканских властей, за текущий год было создано, а также прошло легализацию более 16 тыс рабочих мест.

В городах и районах Чечни за январь-сентябрь нынешнего года было открыто и легализовано свыше 16 тыс рабочих мест, такие данные привел председатель республиканского правительства Магомед Даудов.

"Важным направлением остается легализация трудовых отношений и создание качественных рабочих мест"

- Магомед Даудов

Он пояснил, что создание и легализация свыше 16 тыс рабочих мест окажут позитивное влияние на доходы бюджетов городских округов и районов, а также помогут обеспечить экономическую устойчивость.

Даудов также поведал о ходе восстановления инфраструктуры, получившей ущерб от весенних подтоплений. Наводнения тогда произошли в 13 муниципальных образованиях Чечни. Повреждены и разрушены были дороги, коммунальные сети, социальные объекты и частные дома.

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