США обратились к Китаю с просьбой повлиять на Иран для завершения конфликта - СМИ

​По сообщениям СМИ, администрация США обратилась к руководству Китая с просьбой повлиять на Иран для прекращения боевых действий на фоне угрозы дальнейшей эскалации.

​Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке президента Дональда Трампа обратился к Китаю с просьбой использовать свое влияние на Иран для прекращения войны. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

​Отмечается, что Пекин уже передал соответствующее послание Тегерану. Обращение к КНР последовало на фоне угроз Трампа возобновить военные действия против Ирана и подготовки министром обороны США Питом Хегсетом мер на случай обострения ситуации.

​Как пишет издание, Вашингтон усилил дипломатию из-за недовольства американцев конфликтом. В прошлом месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи.

​Напомним, ранее посредник между США и Ираном, катарский чиновник Али Аль-Тавади, заявил, что руководство Ирана следит за действиями Вашингтона и ждет подтверждения надежности американской стороны.