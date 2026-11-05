Каладзе назвал сроки открытия проспекта Руставели в Тбилиси

Градоначальник Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти смогут уложиться к намеченной дате открытия проспекта Руставели – 30 ноября.
"Мы обещали населению, что работы будут завершены к концу ноября, и, конечно же, это обещание будет выполнено"
– Каха Каладзе
По словам Каладзе, на некоторых участках уже началась укладка дорожного полотна. В ближайшее время рабочие начнут благоустройство тротуаров.
Власти грузинской столицы пролонгировали сроки выполнения работ на месяц с подрядчиком – компанией Smart Solutions. Перенос сроков открытия связан с погодными условиями.
Напомним, что реконструкция проспекта Руставели начались в конце июля этого года. Стоимость проекта обновления главной улицы столицы Грузии составляет почти 20 млн лари.