Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP

Трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP запустили Азербайджан, США и Армения. Первые две группы займутся вопросами транспорта и энергетики.

Баку, Вашингтон и Ереван создали трехсторонние технические группы, которые будут заниматься планированием аспектов реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), следует из совместного заявления правительств трех стран.

В процедуре запуска технических групп приняли участие помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, а также замглавы армянской дипломатии Ваан Костанян.

Сообщается, что инициатива объединяет представителей госструктур, а также технических экспертов трех стран. Стороны будут взаимодействовать для развития транспортных коммуникаций, укрепления долгосрочной стабильности, а также расширения экономических контактов.

Первые две технические группы будут заниматься вопросами транспорта и передачи электроэнергии. Работа групп направлена на решение технических вопросов , что позволит обеспечить переход к следующим этапам реализации проекта TRIPP.