Дипломат из МИД России снова вошел в состав комитета ООН

Замглавы одного из департаментов МИД России Евгений Калугин в очередной раз стал членом одного из комитетов Организации Объединенных Наций.

Российский дипломат Евгений Калугин в третий раз избран в качестве одного из членов Консультативного комитета ООН по административным и бюджетным вопросам, рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Евгений Калугин занимает пост заместителя руководителя этого департамента.

Логвинов пояснил, что Комитет, в составе которого продолжит работать Калугин, представляет собой основной вспомогательный орган Генассамблеи ООН.

"Комитет обеспечивает непредвзятую и сбалансированную экспертизу по широкому спектру финансовых, организационных и кадровых вопросов деятельности ООН"

- Кирилл Логвинов

Глава департамента уточнил, что рекомендации, которые разрабатывает комитет, становятся базой для межправительственных решений, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что Евгений Калугин пока избран членом комитета на 2027-2029 годы.