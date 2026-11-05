Дипломат из МИД России снова вошел в состав комитета ООН

Российский дипломат Евгений Калугин в третий раз избран в качестве одного из членов Консультативного комитета ООН по административным и бюджетным вопросам, рассказал директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Евгений Калугин занимает пост заместителя руководителя этого департамента.
Логвинов пояснил, что Комитет, в составе которого продолжит работать Калугин, представляет собой основной вспомогательный орган Генассамблеи ООН.
"Комитет обеспечивает непредвзятую и сбалансированную экспертизу по широкому спектру финансовых, организационных и кадровых вопросов деятельности ООН"
- Кирилл Логвинов
Глава департамента уточнил, что рекомендации, которые разрабатывает комитет, становятся базой для межправительственных решений, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что Евгений Калугин пока избран членом комитета на 2027-2029 годы.