Россияне с начала года совершили 71 млн турпоездок по стране

Внутренний турпоток в России за девять месяцев составил почти 71 млн поездок. Поток туристов увеличился, однако меньше, чем ожидалось, сообщил Чернышенко.

В России в январе-сентябре было совершено более 70 млн туристических поездок, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"За девять месяцев 2026 года по России совершено около 71 млн поездок"

– Дмитрий Чернышенко

Он добавил, что внутренний турпоток растет ниже ожидаемого, и назвал вероятные причины такой ситуации.

"Причины понятны: ограничения в авиасообщении, усиление конкуренции с зарубежными курортами на фоне крепкого рубля. Еще и ситуация с топливом, что отразилось на автотуризме"

– Дмитрий Чернышенко

В этом году россияне сократили длительность проживания в гостиницах, в среднем поездки стали короче – эта тенденция с одной стороны увеличивает количество турпоездок и повышает нагрузку на транспорт, с другой снижается нагрузка на места размещения.

"При подготовке к зимнему сезону эти факторы нужно обязательно учитывать"

– Дмитрий Чернышенко

В 2025 году внутренний турпоток составил почти 174 млн поездок.