Россияне с начала года совершили 71 млн турпоездок по стране

В России в январе-сентябре было совершено более 70 млн туристических поездок, об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За девять месяцев 2026 года по России совершено около 71 млн поездок"
– Дмитрий Чернышенко
Он добавил, что внутренний турпоток растет ниже ожидаемого, и назвал вероятные причины такой ситуации.
"Причины понятны: ограничения в авиасообщении, усиление конкуренции с зарубежными курортами на фоне крепкого рубля. Еще и ситуация с топливом, что отразилось на автотуризме"
– Дмитрий Чернышенко
В этом году россияне сократили длительность проживания в гостиницах, в среднем поездки стали короче – эта тенденция с одной стороны увеличивает количество турпоездок и повышает нагрузку на транспорт, с другой снижается нагрузка на места размещения.
"При подготовке к зимнему сезону эти факторы нужно обязательно учитывать"
– Дмитрий Чернышенко
В 2025 году внутренний турпоток составил почти 174 млн поездок.